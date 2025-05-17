Россия популяризирует халяль-туризм

В России разработают государственный стандарт (ГОСТ) на халяльные туристические услуги. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Антон Шалаев.

Он подчеркнул, что этот шаг станет важным этапом в регулировании и популяризации халяльной продукции и сервисов в России, а также привлечет дополнительных туристов из арабских государств. Шалаев уточнил, что соответствующий ГОСТ планируется разработать до конца 2025 года.

Стоит отметить, что с 2022 года в России уже действуют три национальных стандарта, связанных с халяльной продукцией. Работа над ними началась еще в 2017 году. Эти требования устанавливают определение халяльной продукции, а также нормы по ее производству.

Халяль — это термин, обозначающий все, что разрешено в исламе для употребления и использования. В буквальном переводе с арабского языка «халяль» означает «разрешенное», «законное».

Халяльная еда означает, что продукты не содержат запрещенных ингредиентов, таких как свинина или спиртные напитки. Помимо продуктов питания, термин распространяется на косметику, лекарства, туризм, финансы и другие сферы, где строго соблюдаются исламские нормы.

Ранее сообщалось, что в соцсетях обсуждают конфликт туристов с властями ОАЭ из-за посещения пляжей в открытых купальниках.