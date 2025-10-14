Россиянам могут разрешить прикрепляться к новым поликлиникам чаще

В России могут изменить правила прикрепления к поликлиникам. Гражданам предложат возможность менять медицинское учреждение раз в три месяца вместо одного раза в год. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на соответствующий документ, имеющейся в распоряжении.

Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Проект предполагает внесение поправок в федеральный закон об основах охраны здоровья. Согласно новым правилам, пациенты смогут выбирать поликлинику не ежегодно, а каждый квартал.

Сейчас россияне вправе менять медицинское учреждение только один раз в год. Исключение делается лишь для случаев переезда в другой населенный пункт.

Разработчики закона считают, что действующее регулирование ограничивает права граждан. Люди не могут оперативно перейти в поликлинику с меньшими очередями или более широким набором специалистов. Это также приводит к неравномерному распределению нагрузки между медучреждениями.

Как отмечается в сопроводительных документах, социологические опросы демонстрируют поддержку этой идеи большинством россиян. Депутаты уверены, что нововведение повысит удовлетворенность качеством медпомощи, сократит количество жалоб и оптимизирует работу поликлиник.

Ранее сотрудники полиции раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов.