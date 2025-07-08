Россиянам разрешат запрещать ежемесячное списание за онлайн-подписки

В России сервисы, предоставляющие услуги онлайн, не смогут автоматически снимать оплату с банковских карт пользователей за онлайн-подписки, если пользователь удалил данные своей карты из личного кабинета сервиса. Об этом в своем материале пишет газета «Известия».

В документе, который имеется в распоряжении редакции, содержится информация о законопроекте, одобренном правительством Российской Федерации. Этот законопроект вводит новые правила списания регулярных платежей при проведении операций в интернете.

«Данные изменения устанавливают четкий правовой механизм защиты от несанкционированных списаний, и тем самым потребитель будет защищен от таких списаний более прозрачно и достаточно сильно», — говорится в статье.

Отмечается, что, таким образом, пользователь любого сервиса сможет запретить использование информации о своей банковской карте, если он удалил ее из своего профиля.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить звонки с незнакомых номеров в WhatsApp и Telegram.