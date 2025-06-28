В России могут запретить звонки с незнакомых номеров в WhatsApp и Telegram

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский рекомендовал установить детям и пожилым людям запрет звонков с незнакомых номеров в Telegram и WhatsApp. Это позволит защитить их от звонков мошенников.

Соответствующая функция есть в глубине настроек этих мессенджеров, сказал он.

В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ Боярский отметил, что в нашей стране большая часть ежедневных звонков от мошенников продолжается через Telegram или WhatsApp. Для этого аферисты используют подменные фотографии. Они совершают атаки как на физлиц, так и на предприятия.

Граждане, добавил Боярский, предупреждены о том, что если им поступает звонок через WhatsApp от работников почты, поликлиники, ФСБ или МВД, то это точно мошенники.

Возможно, данная информация не дошла до каждого человека или не осознанна полностью, заключил Боярский.

Ранее сообщалось о том, Дуров признался, что перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram.