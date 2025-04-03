Россиянам разрешат жаловаться на соседей за бытовую клевету

Граждане России смогут подавать жалобы на своих соседей, если те распространяют о них ложные сведения. Как пишет RG.RU, Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, который упрощает процедуру привлечения к ответственности за распространение клеветы в повседневной жизни.

Потерпевшие смогут подать заявление в правоохранительные органы, где будут проводиться следственные действия, а затем дело будет передано на рассмотрение в суд.

«Жертвы клеветы получат возможность обращаться в правоохранительные органы с заявлением, а полиция будет расследовать такие дела и передавать их в суд. С юридической точки зрения клеветой считается сознательная ложь, когда клеветник знал, что врет, но использовал это как оружие», — пишет издание.

Верховный суд Российской Федерации выступил с предложением о внесении изменений в законодательство, в частности, в Уголовно-процессуальный кодекс.

Эти изменения направлены не только на то, чтобы упростить процедуру привлечения к ответственности, но и на то, чтобы исключить возможность отзыва заявления пострадавшими. Это должно помочь более эффективно бороться с распространением ложной информации.

Ранее Верховный суд определил, что родители обязательно должны оплачивать коммунальные услуги за своих детей.