Россиянам разрешили критиковать чиновников

Верховный суд РФ постановил, что критика политических организаций, государственных органов и отдельных политиков сама по себе не является экстремистской деятельностью, пишет «Интерфакс».

Согласно позиции ВС, такая критика связана с исполнением этими лицами и структурами своих полномочий или действиями, обусловленными их статусом.

Таким образом, выражение недовольства или негативной оценки их работы не должно автоматически квалифицироваться по экстремистским статьям УК РФ.

Верховный суд четко обозначил, что к экстремизму относятся совсем другие действия. Это публичные высказывания в поддержку геноцида, массовых репрессий, депортаций, применение насилия по мотивам политической идеологии.

