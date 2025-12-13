Студент получил 10 суток ареста за историю в соцсетях из спортзала

Московского студента приговорили к десяти суткам административного ареста за публикации в социальных сетях, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Поводом для наказания стали «сторис» из спортзала, на которых молодой человек закрыл лицо символом, признанным символикой нацистской организации.

Публикации были размещены в сентябре и октябре 2025 года. В материалах студент называл себя сторонником «М.К.У.»*, однако впоследствии утверждал, что его действия были сатирой, а сам он является патриотом России. Сотрудники центра по противодействию экстремизму задержали молодого человека его 2 декабря.

Суд признал россиянина виновным по трем эпизодам, квалифицировав его действия по ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

*запрещенная в России террористическая организация.