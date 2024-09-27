Зарплаты и пенсии россиян вырастут на 5,1% с 1 октября

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказали об изменениях в законодательстве с 1 октября.

Так, на 5,1% будут проиндексированы зарплаты госслужащих и пенсии военнослужащих. Индексация коснется около 2,8 млн граждан, сообщается в телеграм-канале Госдумы.

Также вступит в силу закон, регулирующий деятельность платежных агентов, через которых оплачиваются услуги ЖКХ. Это позволит сделать финансовые операции более прозрачными и защитить права россиян.

Начнет действовать закон по борьбе с фишинговыми сайтами, что имеет большое значение в защите авторских прав.

С 1 октября на 5,1% будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Зарплаты повысят работникам медицинских учреждений, преподавателям высших учебных заведений, научным сотрудникам, сотрудникам гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, также работникам культуры и силовых ведомств.

Ранее Володин озвучил сумму штрафов за продвижение идеологии чайлдфри.