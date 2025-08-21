Россиянам запретили оплачивать синюю галочку в Instagram

Услуги по получению платной верификации в Instagram* в России признаны незаконными, пишет Baza. Соответствующее решение вынес Кунцевский районный суд Москвы.

Речь идет о покупке так называемой синей галочки в социальной сети. Поводом для разбирательства в этом вопросе стало обращение межрайонного прокурора, который обнаружил в интернете рекламу этой услуги и потребовал ее проверки.

В ходе расследования прокуратура установила, что верификация аккаунта осуществляется через оформление платной подписки Meta Verified* у компании Meta**, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что предоставление услуг по покупке такой подписки носит криминогенный характер, так как может способствовать финансированию экстремистской деятельности.

Суд согласился с доводами обвинения и постановил признать информацию об услуге запрещенной к распространению на территории РФ. Таким образом, любая реклама или содействие в получении «синей галочки» в Instagram теперь противозаконны, а сама покупка верификации может быть расценена как финансовое пособничество организации, признанной экстремистской.

Ранее сообщалось, что суд в Москве запретил мемы, разжигающие ненависть к цыганам.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной организацией.

**внесена в перечень экстремистских и запрещенных в РФ организаций.