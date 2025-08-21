Московский суд запретил мемы про цыган

Останкинский суд Москвы по иску прокурора запретил к распространению в интернете мемы и статьи, разжигающие ненависть к цыганам, в числе которых — популярные изображения с цитатой из криминальной комедии Гая Ричи «Большой куш». Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал информационные материалы экстремистскими и постановил заблокировать ряд сайтов. В перечне запрещенного контента оказались мемы, использующие фразу из культового британского фильма, которые, по мнению прокуратуры, содержат высказывания, направленные на разжигание межнациональной розни.

Решение было принято в рамках задачи по предотвращению дискриминации по национальному признаку и формированию в обществе атмосферы нетерпимости к ксенофобии. Власти намерены пресекать любые формы пропаганды национальной исключительности. Распространение подобного контента теперь может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

Ранее московский суд запретил треки OG Buda и Платина.