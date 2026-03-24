Россияне активнее ищут офлайн-мессенджеры на фоне ограничений интернета

В марте россияне резко активизировали интерес к приложениям, позволяющим общаться без доступа к интернету. По данным телеграм-канала «База», количество поисковых запросов на мессенджер BitChat в «Яндексе» увеличилось на 400% по сравнению с февралем. Спрос на Briar вырос на 70%, на Keet — на 60%.

Пользователи не только ищут, но и активно скачивают такие программы. Briar в магазине приложений Android поднялся со 148-го на 46-е место в категории «Связь». BitChat mesh для iPhone переместился со 180-го на 141-е место. Эти приложения работают без центральных серверов, используя mesh-сети, где смартфоны передают данные друг другу через Bluetooth и Wi-Fi.

Отмечается, что Briar и BitChat могут функционировать полностью без интернета, а Keet устойчив к перебоям связи, но требует подключения.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что главная проблема альтернативных мессенджеров — их немассовость. В отличие от привычных приложений, у них мало пользователей.

Кроме того, технология передачи данных по Bluetooth пока остается теоретической для крупных городов: эффективно она может работать в пределах офиса или небольшого района, но не в масштабах мегаполиса.

Тем не менее рост интереса свидетельствует о том, что люди ищут способы оставаться на связи в условиях возможных перебоев интернета.

