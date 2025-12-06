Россияне атаковали соцсети Тома Холланда из-за скандала с Ларисой Долиной

Поводом для массовой реакции стал недавний подробный рассказ Ларисы Долиной о мошеннической схеме, жертвой которой она стала. Певица сообщила, что злоумышленник, вовлеченный в историю с продажей квартиры, прислал ей фотографию паспорта. На снимке был изображен мужчина, имеющий поразительное сходство с голливудским актером Томом Холландом.

Эта информация спровоцировала волну активности в российском сегменте социальных сетей. Пользователи начали массово оставлять комментарии под постами американской звезды, требуя «вернуть деньги» Ларисе Долиной и задавая вопросы о том, зачем он «обманул» артистку. Большинство комментаторов, очевидно, уверены, что на фото был сам актер, а не просто похожий на него мошенник.

Скандал разгорелся на фоне первого большого интервью Ларисы Долиной после истории с продажей квартиры покупательнице Полине Лурье, которое певица дала 5 декабря. В беседе она не только рассказала о судебных тяжбах за жилье, но и подробно описала мошенническую схему, призвав россиян к бдительности. Именно эта история и стала катализатором неожиданной кибератаки на страницы голливудской знаменитости.

Ранее сообщалось, что эксперты по лжи обнаружили признаки неискренности в выступлении Ларисы Долиной на ТВ.