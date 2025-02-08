Россияне готовы потратить на новоселье до 16 тысяч рублей

По случаю переезда большинство россиян устраивали новоселье или хотели бы его провести. На эти целинаши соотечественники готовы в среднем выделить 11,6 тысячи рублей. Таковы данные опроса, проведенного аналитиками «Авито Недвижимости».

35% российских граждан могут потратить на новоселье от 5 до 10 тысяч рублей, 19% - от 10 до 15 тысяч рублей. 16% респондентов ответили, что на эти цели готовы выделить не более 5 тысяч рублей.

Больше всего денег на празднование новоселья могут выделить жители Казани (16,03 тысячи рублей) и Москвы (14,77 тысячи рублей).

Бюджет жителей Уфы несколько скромнее. На новоселье они могут потратить 13,97 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга готовы потратить на эти цели 12,78 тысячи рублей, сообщает РИА Недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский после развода «поселился за забором».