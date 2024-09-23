Больше 180 жителей Ливана погибли после авиаударов Израиля

В результате нанесенных армией Израиля авиаударов по югу Ливана, погибли 182 мирных жителя, а еще 727 получили различные ранения. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на данные, опубликованные ливанским минздравом.

Эскалация давнего противостояния началась с так называемой «пейджинговой войны», в результате которой за 17 и 18 сентября десятки ливанцев погибли, а порядка трех тысяч получили различные увечья. Некоторое время спустя израильтяне атаковали дом в пригороде Бейрута, из-за чего были убиты свыше 50 человек, в том числе командир спецопераций «Хехболлах» Ибрагим Акиль.

Ранее сообщалось о том, что в Ливане перед детонацией пейджеры звонили порядка 10 секунд. Такие цифру называли американские СМИ.