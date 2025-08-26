Россияне массово едут отдыхать в одну из самых закрытых стран

Интерес российских туристов к Северной Корее значительно вырос в 2025 году. Об этом в интервью изданию «Деловой Петербург» рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Николай Букреев.

По данным за первый и второй кварталы, КНДР посетили 1935 россиян, что практически сравнялось с показателем всего 2024 года (1957 человек). Это стало возможным благодаря развитию туристической инфраструктуры — открытию курорта Вонсан-Кальма и возобновлению прямых авиарейсов из Москвы.

Особенностью туризма в КНДР является строгая регламентация. Виза оформляется исключительно через аккредитованные агентства, все передвижения и фотосъемка осуществляются только по утвержденным маршрутам. Российские туристы пользуются особым отношением — им часто показывают «залы дружбы» и другие специализированные объекты.

После визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Вонсан-Кальма визовые процедуры для россиян упростились, однако цены на наземное обслуживание выросли на 20–25%.

Как отметил Букреев, стоимость туров в одну из самых закрытых стран начинается от 150 тыс. руб. за базовую программу. При этом 4-дневная поездка обойдется от 90 тыс. руб. с человека. Индивидуальные туры могут достигать 400 тыс. руб.

Все туристы проходят обязательный инструктаж, должны соблюдать местные обычаи и дресс-код (застегнутая одежда обязательна при посещении монументов). Также нельзя самостоятельно покидать отель или посещать торговые центры (ТЦ).

Отмечается, что основные достопримечательности в Северной Корее включают гору Пэктусан, город Кэсон и столицу Пхеньян, а местная кухня адаптирована для европейцев.

Ранее сообщалось, что азиатский курорт превратился в «маленькую Россию» из-за толп российских туристов.