Россияне массово отказываются от косметических имплантов

В России вырос спрос на удаление косметических имплантов. По словам представителей клиник, в том числе московских, пациенты стали чаще обращаться за услугами по удалению филлеров для губ и грудных имплантов.

Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, среди знаменитостей появился тренд на натуральность. Так, его придерживаются певица Виктория Бекхем и актриса Надежда Сысоева.

Рост спроса на антипластику подтвердили опрошенные газетой эксперты. По их словам, это связано с изменением общественного мнения в сторону стремления к натуральности.

Ранее сообщалось о том, что россиянкам рассказали, как избавиться от «колец Венеры» на шее.