Россияне массово приобретают заграничные путевки из-за падения курса доллара

Россияне начали активно скупать путевки за границу на фоне падения курса доллара, сообщил телеграм-канал SHOT. По информации источника, спрос на зарубежный отдых резко вырос на 20%.

С укреплением рубля жители разных регионов России оперативно начали бронировать заграничные туры на весну и лето 2025 года.

Эксперты отмечают, что туристы стремятся воспользоваться выгодными условиями, пока валюта значительно упала в цене. Это касается, в частности, тех, кто планирует поездки в ближайшие месяцы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд, Турцию или Египет. Благодаря этому они могут не только приобрести путевки по более низким ценам, но и выгодно поменять валюту.

По данным SHOT, в среднем стоимость туров снизилась на 10%, однако часть туристов предпочитает выжидательную тактику, надеясь на дальнейшее укрепление рубля.

На утро понедельника, 17 февраля, курсы, выставляемые туроператорами, выглядят следующим образом: Anex Tour и Pegas Touristik — 96,18 руб./$, «Библио-Глобус» — 95,73 руб./$.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман назвал момент, когда доллар вновь начнет расти.