Россияне массово устремились отдыхать летом в Армении, Азербайджане и Турции

Аналитики сообщили RT о самых популярных направлениях для летнего отдыха, которые выбрали граждане России на лето 2024 года.

Специалисты проанализировали бронирования на текущее лето и определили самые популярные места для внутреннего и зарубежного отдыха. Оказалось, что самыми желаемыми местами оказались Азербайджан (11,4% заказов), Армения (8,0%) и Турция (5,4%). Однако этими заграничными направлениями путешественники не ограничились.

«Кроме того, в список попали Сеул (5,3%), Тбилиси (3,5%), Денпасар (3,4%), Анталья (3,0%), Бишкек (2,8%), Токио (2,3%) и Париж (2,1%)», — подчеркивается в исследовании OneTwoTrip.

Туристы во многом предпочли остаться и в пределах России. Летом они поедут в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. В десятку самых популярных также попали Калининград, Минводы, Екатеринбург, Махачкала. Тюмень, Новосибирск и Красноярск.

По данным другого тревел-сервиса популярными местами стали Турция, Египет, Абхазия и ОАЭ. «Авиасейлс» зафиксировал снижение интереса к Сочи, хотя 64% путешественников сейчас выбирают внутренние рейсы. Так также назвали Турцию самым популярным направлением на лето 2024-го.

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