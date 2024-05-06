Россияне массово устремились отдыхать летом в Калининград и Петербург вместо заграницы

Большинство россиян предпочитают внутренние направления на лето 2024 года. Такие данные приводит популярный сервис для бронирования билетов. Результаты аналитиков платформы передает URA.RU .

Более половины москвичей предпочтут провести летний отпуск внутри России. При этом многие выбирают Калининград (14%) на срок от пяти до восьми дней. Еще 13% устремились в Сочи, а 2% во Владивосток. При этом жители Сочи наоборот предпочли поехать на лето в столицу страны.

Больше половины жителей Урала (86%) также выбирают отдых внутри России. Лидерами стали Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.

«Столько же уральцев полетят в Махачкалу (7%) уже на 9 дней и в Москву (7%), но проведут там чуть меньше времени — неделю. Самым популярным направлением для отдыха за границей стала Турция (19%). В Азербайджан забронированы 16% перелетов, а средняя длительность поездки этим летом составит 21 день», — отметили эксперты.

Жители сибирских регионов предпочитают улетать туда, где теплее, но также внутри России. Их интересуют Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений больше всего интереса сибиряки проявили к Казахстану.

Ранее сообщалось, что консульство объяснило смерть россиянина в турецком отеле.