Россияне массово устремились отдыхать летом в Калининград и Петербург вместо заграницы
Фото: [Медиасток.рф]
Большинство россиян предпочитают внутренние направления на лето 2024 года. Такие данные приводит популярный сервис для бронирования билетов. Результаты аналитиков платформы передает URA.RU.
Более половины москвичей предпочтут провести летний отпуск внутри России. При этом многие выбирают Калининград (14%) на срок от пяти до восьми дней. Еще 13% устремились в Сочи, а 2% во Владивосток. При этом жители Сочи наоборот предпочли поехать на лето в столицу страны.
Больше половины жителей Урала (86%) также выбирают отдых внутри России. Лидерами стали Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
«Столько же уральцев полетят в Махачкалу (7%) уже на 9 дней и в Москву (7%), но проведут там чуть меньше времени — неделю. Самым популярным направлением для отдыха за границей стала Турция (19%). В Азербайджан забронированы 16% перелетов, а средняя длительность поездки этим летом составит 21 день», — отметили эксперты.
Жители сибирских регионов предпочитают улетать туда, где теплее, но также внутри России. Их интересуют Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений больше всего интереса сибиряки проявили к Казахстану.
Ранее сообщалось, что консульство объяснило смерть россиянина в турецком отеле.