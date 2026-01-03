Россияне массово застряли в Венесуэле на фоне ударов США

Десятки российских туристов оказались в сложной ситуации в Венесуэле после отмены ближайшего рейса в Москву. Как сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT, авиаперелет из Каракаса, запланированный на 5 января, был отменен, что может задержать возвращение граждан на неопределенный срок.

По информации издания, пассажиры находятся в ожидании четких инструкций от туроператоров и официальных заявлений от посольства России. Ситуация осложняется финансовыми рисками: те граждане, которые планировали вылететь из Москвы в Венесуэлу 5 января, сообщают, что при самостоятельном отказе от тура деньги за путевку им не вернут.

Ранее МИД РФ, ссылаясь на данные посольства в Каракасе, опроверг информацию о возможных жертвах среди россиян на фоне эскалации. Отмена рейса последовала за сообщениями о нанесении авиаударов по столице Венесуэлы, которые, по данным корреспондента RT, продолжались около 25 минут.

Авиакомпания Conviasa, по данным телеграм-канала Readovka, пока не предоставила пассажирам официальной информации, лишь пообещав вернуться с инструкциями. Пока же счет россиян, застрявших на фоне обострений в стране, идет на десятки.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы и его жена захвачены и вывезены за пределы страны.