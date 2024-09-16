Россияне могут получить выплату из неистраченного остатка материнского капитала

Семьи, имеющие право на получение материнского капитала, теперь могут получить до 10 тыс. руб. из неистраченных средств. Им придет специальное уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования.

Единовременная выплата предоставляется через портал Госуслуг, МФЦ или по почте. Полученные деньги можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или другие цели, предусмотренные программой материнского капитала. Об этом говорится в постановлении правительства, утвержденном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Заявление на получение средств можно подать в электронном виде или по почте. Деньги будут зачислены на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после принятия решения о выплате. В этом году данной возможностью могут воспользоваться свыше 730 тыс. российских семей.

Законопроект о выплате неистраченных остатков материнского капитала был одобрен Госдумой, Советом Федерации и подписан президентом. Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сначала выплаты получали семьи с двумя детьми, а с 2020 года — и семьи с одним ребенком.

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