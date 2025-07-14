Россияне могут сэкономить на ЖКХ во время отпуска: как оформить перерасчет

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал РИА Новости о механизме перерасчета платы за ЖКХ при временном отсутствии жильцов.

Согласно действующему законодательству, если гражданин отсутствует в квартире более пяти суток подряд, он имеет право на перерасчет с шестого дня отсутствия. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, лечится в другом городе, находится на даче или в другом жилье.

Перерасчет касается коммунальных услуг, которые начисляются исходя из количества проживающих, а не по приборам учета. В первую очередь это касается холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для оформления перерасчета необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Требуется подать заявление на перерасчет и предоставить документы, подтверждающие отсутствие: билеты на транспорт, командировочные документы, справку о временной регистрации в другом регионе, справку из лечебного учреждения или документы о пребывании в санатории или пансионате.

Важно отметить, что перерасчет производится за весь период отсутствия, начиная с шестого дня. При этом перерасчет возможен только при отсутствии счетчиков по конкретному виду услуги — если установлены приборы учета, начисления идут по их показаниям, и перерасчет не требуется.

По мнению депутата, такой механизм позволяет избежать переплат за услуги, которыми граждане не пользовались. При этом процедура должна быть максимально понятной и не сопровождаться избыточной бюрократией, что важно для доверия граждан к системе ЖКХ.

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