Российским туристам станет сложнее оформиться для поездки в Таиланд

Власти Таиланда вплотную подошли к решению давней проблемы — кто должен платить за лечение попавших в беду незастрахованных туристов. Ответ, похоже, найден: сами путешественники. Чиновники обсуждают введение правила, которое сделает наличие страховки от несчастных случаев обязательным условием для въезда в страну, передает «Турпром» . Инициатива затронет миллионы туристов из России, Китая и Индии. Для рядового отдыхающего это означает дополнительные расходы и бюрократические шаги при подготовке к поездке.

Повод для ужесточения правил более чем практический. Государственные клиники, особенно в туристических магнитах вроде Пхукета и Чиангмая, годами несут убытки, оказывая неотложную помощь иностранцам без страховки. По закону врачи обязаны помочь всем, но взыскать потом стоимость лечения с человека без полиса — задача почти невыполнимая. По оценкам Министерства здравоохранения, ежегодно больницы списывают как безнадежные долги не менее 100 миллионов бат (примерно 270 миллионов рублей по текущему курсу).

«Каждый год мы тратим около 10 миллионов бат на лечение иностранных пациентов без страховки», — приводит Bangkok Post слова директора больницы Vachira Phuket.

Причины обращений печально типичны для курортного рая. Многие туристы впервые садятся за руль мотоцикла на Пхукете, что резко повышает риск аварий. Алкоголь и экстремальные развлечения довершают картину. Государство, по сути, субсидирует эти риски и теперь хочет переложить финансовую ответственность на частные страховые компании и самих путешественников.

Пока это лишь инициатива на стадии обсуждения. Однако вектор ясен: от идеи ввести простой туристический сбор (300 бат) власти склоняются к более целевой мере — обязательной страховке. Опыт для внедрения есть: подобные требования давно действуют при получении шенгенской визы, а также в ОАЭ, России и на Кубе. Скорее всего, тайская модель будет интегрирована в существующие процедуры. Полис могут потребовать при оформлении электронной визы, на онлайн-платформах по продаже билетов или непосредственно при пограничном контроле. Стоимость двухнедельной страховки с покрытием от 3,6 до 9 миллионов бат оценивается примерно в 1100 бат (около 3000 рублей). Это не разорительно, но станет обязательным пунктом в смете поездки.

Туроператоры советуют не ждать официального введения правил и уже сейчас закладывать в привычку покупку страховки для любой поездки в Таиланд. Выбирать полис стоит не по минимальной цене, а с достаточным покрытием медицинских расходов (желательно от 50 000 евро) и обязательно включающий опцию «несчастный случай». Важно убедиться, что в правилах нет исключений для популярных активностей вроде аренды скутеров.

Ключевое значение имеет репутация сервисной компании (ассистанса), которая будет заниматься оплатой лечения. Если правило введут официально, туроператоры начнут включать страховку в пакет, а самостоятельным путешественникам придется приобретать ее отдельно, вероятно, через одобренные правительством платформы. Ирония ситуации в том, что приход миллионов туристов, который власти Таиланда так жаждут (в 2026 году ожидается 36,7 миллиона человек), и создал эту проблему. Государство хочет сохранить лицо гостеприимной страны, где помощь окажут любому, но при этом перестать быть благотворительной организацией для нерадивых гостей.

