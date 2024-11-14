Россияне начали снимать стресс моллюсками и кальмарами

Спрос на моллюски среди российских потребителей продолжает расти, это привело к увеличению их производства и импорта, как указывает совместное исследование Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании NTech, передает РБК.

За семь месяцев 2024 года объемы продаж всех видов моллюсков в натуральном выражении увеличились на 19% по сравнению с прошлым годом (данные потребительской панели NTech охватывают около 100 млн анонимных чеков по всей стране).

В денежном эквиваленте рост составил 25% относительно аналогичного периода 2023 года.

Если рассматривать отдельные виды, то с января по июль 2024 года объем розничных продаж замороженного гребешка в натуральном выражении увеличился на 54,5% по сравнению с прошлым годом, а продаж кальмаров — на 50,4% (в рублях рост составил 25,6% и 45% соответственно).

Объемы реализации мидий возросли на 2,4% в количестве и на 16,2% в денежном выражении.

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