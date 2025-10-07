Россияне начали тратить миллионы на рыбалку с вертолетов

В 2025 году в России зафиксирован рост интереса к экстремальной рыбалке, превышающий 40%. Россияне стали осуществлять лов рыбы с использованием вертолетов, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Согласно информации издания, за уникальную возможность порыбачить с высоты птичьего полета россияне готовы заплатить от 300 тыс. руб. Для компании цена такого необычного отдыха начинается от миллиона рублей. Как правило, мужчины приезжают на период от четырех до пяти ночей и зачастую берут с собой в подобные путешествия свои семьи.

Наиболее востребованными регионами для этого вида развлечений являются Алтайский край, Карелия и Камчатка. Рыбаки проявляют интерес к ловле таких видов рыб, как семга, форель, щука, горбуша, кумжа, хариус, окунь и сиг.

Ранее сообщалось, что в Химках провели фестиваль по рыбной ловле для семей.