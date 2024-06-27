Россияне не пострадали при попытке военного переворота в Боливии

Военные накануне заняли площадь в Ла-Пасе в Боливии, пытаясь совершить переворот и захватить власть. Как ответили RT в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», специалисты не получали обращений от россиян в связи с происходящим в стране.

Мятежники прорвались на территорию президентского дворца на танке. Переворот пытался устроить бывший командующий армией страны генерал Хуан Хосе Суньига и его сторонники. Происходящее оказалось не только внутренним вопросом: в СМИ сообщили, что это из-за интересов России и США по части полезных ископаемых. Боливия известна крупными запасами лития.

Мятеж получился ожесточенным, но безрезультатным. Пострадало минимум девять человек. Россиян среди них не было. Попытки отменить туры и вернуться из Боливии также не зафиксированы со стороны граждан РФ. В «Турпомощи» подтвердили это.

«Беспокойства никто не проявлял. Однако рекомендуем российским гражданам, находящимся в подобных ситуациях, не покидать места проживания без крайней необходимости и избегать посещения мест скопления людей. В случае возникновения экстренных ситуаций обращаться по телефону консульской помощи», — пояснили в ассоциации.

Как напомнили эксперты, для поиска помощи, телефонов консулов за рубежом и экстренных служб можно воспользоваться приложением «Помощник Туриста».

Ранее сообщалось, что экс-послу США в Боливии дали 15 лет тюрьмы за шпионаж.