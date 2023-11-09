Россияне негативно отреагировали на перепетую песню «Я русский» известным юмористом

Многие слышали эту композицию из уст знаменитого Ярослава Дронова. Однако, в сети появилась еще одна версия, которая воспевает совершенно другие идеалы. Ее автором является Семен Слепаков*.

Как пишет издание «Утро.ру», артист популярен благодаря своим юмористическим песням. Но последний выпад Слепакова* вызвал не улыбку, а гнев некоторых россиян. Оказалось, что он перепел на свой лад трек SHAMANа, который называется «Я русский».

Артист высмеял в «новой версии» типичные предрассудки о евреях и высказался о своей принадлежности к этой нации. В музыкальной пародии Слепаков* хвалится новой жизнью в Израиле и называет себя «нерусским». Публика, если собрать комментарии воедино, посчитала комика меркантильным «переобувальщиком», сидящим на двух стульях.

Ранее в Московском суде напомнили, что Слепаков* распространял негативные сведения о проведения спецоперации и солдатах, участвующих в ней.

*Минюстом РФ внесен в перечень иностранных агентов