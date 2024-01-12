Россияне обеспокоились состоянием Максима Виторгана

Актер театра и кино Максим Виторган углубился в политику и активно публикует посты, связанные с обстановкой в Израиле. Недавно он обратился к поклонникам, чем вызвал у них массу вопросов о здоровье звезды, сообщает издание «Утро.ру» .

У бывшего возлюбленного Ксении Собчак начались трудности с работой в России еще в 2022 году, когда началась спецоперация. Тогда отъезд Виторгана сравнили с побегом из страны, однако актер быстро передумал задерживаться за границей. Учитывая обстановку в Израиле, вероятно, решение знаменитости было верным.

Звездные обозреватели обратили внимание на последнюю публикацию Виторгана, где он жалуется на здоровье. Стихотворение он связал с политикой, однако читал его сгорбленно и шепотом. Эта поза и тембр голоса смутили некоторых давних поклонников актера.

«Ночью не спится, Можно спиться. Падает гемоглобин в крови, Ноют суставы, Ломит поясницу. Хочется свободы и любви», — написал актер.

Действительно ли у Виторгана начались проблемы со здоровьем неизвестно, сам он об этом не рассказывал. Учитывая, что в России активизировались грипп, ОРВИ и ковид, заболевание звезды было бы неудивительным.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова борется с тяжелой болезнью, но старается встать на ноги ради поклонников.