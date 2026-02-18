Россияне обсуждают «космические» цены на билеты в Китай поездом

В мобильном приложении РЖД появились билеты на новый железнодорожный маршрут Иркутск — Маньчжурия. Первое отправление запланировано на 9 марта. Однако, как пишет портал ircity.ru, радость от открытия прямого сообщения с Китаем быстро сменилась недоумением: цены на билеты оказались, мягко говоря, неожиданными.

В составе поезда нет плацкартных вагонов — только купе, а стоимость одного места оценивалась в 30 127 рублей. Время в пути — 37 часов. Пассажиры, увидев такие цифры, не сдержали эмоций. В соцсетях тут же появились комментарии о «космических» и «заоблачных» тарифах. Многие сомневаются, что новый маршрут будет востребован при такой цене.

Особенно остро вопрос встал на фоне сравнения с авиаперелетами. Прямые рейсы из Иркутска в Маньчжурию в марте стоят в среднем 13 тыс. рублей в одну сторону — более чем в два раза дешевле поезда. А если рассматривать билеты в Пекин, то цена туда и обратно на даты с 9 по 15 марта стартует от 22-28 тыс. рублей.

Пока неизвестно, будет ли корректироваться стоимость железнодорожных билетов или РЖД рассчитывает на особую категорию пассажиров, которым принципиально важно ехать именно поездом. Но широкая публика уже окрестила новый маршрут «элитным» и выразила сомнение, что он сможет конкурировать с авиацией.

Ранее сообщалось, что пара из Сургута отсудила у турфирмы 200 тысяч рублей за срыв поездки в Китай.