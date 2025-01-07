Россияне оказались на шестом месте в мире по среднему уровню IQ

Китай возглавил рейтинг стран по уровню IQ. На втором месте оказался Иран, замыкает тройку лидеров Южная Корея.

Рейтинг был составлен на основании результатов тестов 1,4 млн человек из 127 стран. Всем респондентам было предложено выполнить одинаковые задания, после чего был оценен их интеллектуальный уровень.

Средний показатель у жителей Китая — 107,43, Ирана — 106,63, Южной Кореи — 106,57. На четвертом и пятом местах расположились Япония (106,54 балла) и Сингапур (105,25 балла).

Средний IQ россиян составил 103,31.

Стоит отметить, что данный показатель улучшился с 2023 года (тогда он составлял 100,64 балла).

Ранее сообщалось о том, что Украина заняла последнее место по уровню интеллекта населения в Европе.