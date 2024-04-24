Шоумен Михаил Шац* не вызывает сочувствия у россиян. Ведущий уехал из страны, кажется, навсегда потеряв народную любовь. Как оказалось, ему до сих пор нелегко жить за бугром. Об этом пишет сайт aif.ru .

Михаил Шац проводил достаточно времени в Израиле серди других ионагентов, и, конечно, в компании Аллы Пугачевой. Сейчас ситуация для беглеца складывается не лучшим образом: все чаще он повторяет, что русские эмигранты нигде не могут быть своими.

«Сейчас я снимаю студию за 5000 шекелей (87 500 руб. — Прим. ред.) плюс налоги. За эти деньги в Москве или Питере я бы снял гораздо большую квартиру и в хорошем состоянии», — отмечал в последнем интервью Шац.

При этом ведущий не исключает, что когда-нибудь вернется в Россию. Сейчас, по его словам, еще не время. При этом россияне отмечают, что этого времени не наступит никогда, так как народ его не ждет. Такие, как Шац, для российских граждан «предатели».

Ранее сообщалось, что депутат Милонов раскритиковал призыв Тарасовой не признавать Пугачеву иноагентом.

*признан иностранным агентом по решению Минюст РФ