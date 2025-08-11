Россияне оказались в долговой яме из-за ушлых мошенников

В Ноябрьске за сутки трое жителей стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

В каждом случае аферисты использовали разные схемы, но результат оказался одинаковым — деньги исчезли.

Первым под удар попал 25-летний мужчина. Ему позвонили якобы из Центробанка, сообщив о «подозрительных операциях» на его счетах. Под предлогом защиты средств мошенники убедили его оформить кредит, перевести деньги на свою же карту, а затем скачать файл. Этот файл оказался программой для удаленного доступа. Вскоре со счета пропали все 366 тысяч рублей.

50-летняя женщина также стала жертвой схемы с «подработкой». Через мессенджер ей предложили покупать товары на определенном сайте, обещая возврат средств с процентами. После того как она потратила 236 тысяч рублей, мошенники перестали выходить на связь, как только она отказалась делать новые покупки.

Третий случай произошел с 34-летним мужчиной, который перевел продавцу 111 тысяч рублей в надежде купить строительный вагончик. Однако северянин товар так и не получил, а номер телефона «продавца» оказался отключен.

Полиция возбудила уголовные дела по статье «Мошенничество».

