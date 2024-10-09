Россияне останутся без марокканских мандаринов на Новый год
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Ожидается их значительное подорожание. Всему виной – смена поставщика. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на российский источник.
В преддверии предстоящей зимы россияне могут столкнуться с дефицитом мандаринов. Марокко является традиционным поставщиком этих цитрусовых. Однако африканская страна по ряду причин сокращает экспорт в Россию.
Это произошло в связи с политической ситуацией – из-за введенных санкций импорт мандаринов практически прекратился. Об этом рассказала представитель ягодного союза, специализирующаяся на экзотических фруктах, Ирина Козий.
Однако российским потребителям предложат аналог. Дело в том, что РФ активно сотрудничает со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И Россия занимает второе место среди импортеров китайских фруктов, включая мандарины, о чем заявил глава Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
Ранее в Роскачестве рассказали о популярных мифах о выборе мандаринов.