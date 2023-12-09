Россияне освободили села Урожайное и Старомайорское на Времьевском выступе, захваченные летом ВСУ
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Населенные пункты Старомайорское и Урожайное на западе Донецкой народной республики у границы с Запорожской областью вновь под контролем армии России, пишет журналист немецкой Bild Юлиан Репке.
Примечательно, что данную информацию пока не подтверждают ни в Минобороны РФ, ни украинская сторона. При этом, российские паблики в соцсетях ранее сообщали о серьезном продвижении ВС России в направлении Урожайного и Старомайорского.
«Кадры с украинского дрона подтверждают заявления России о повторном захвате Старомайорского и Урожайного, освобожденных во время украинского контрнаступления в конце июля и середине августа 2023 года. На кадрах видно, как российские войска двигаются по центральным улицам и подвергаются обстрелу с севера», - написал Рёпке в своем аккаунте в соцсетях.
Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ в шестером отбили четыре атаки полчищ ВСУ под Угледаром.