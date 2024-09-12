Россияне отказываются от отдыха в Турции из-за высоких цен

Многие россияне больше не хотят постоянно жить в Турции из-за резко взлетевших цен. Также наши соотечественники не готовы рассматривать эту страну в качестве места для летнего отдыха.

Даже те россияне, кто уже достаточно давно жили в Турции, теперь спешно ее покидают. В стране очень подорожали продукты и питания и услуги, что сделало проживание здесь слишком дорогостоящим.

В общей сложности за последние два года Турцию покинули 65 тысяч человек, сообщает турецкое издание Gercekgundem.

Россияне рассматривают варианты переезда в такие страны, как Черногория и Сербия. Покидают Турцию и те, у кого есть гражданство этой страны– люди выставляют на продажу ранее приобретенную здесь недвижимость.

Ранее сообщалось о том, что в Северной Корее ждут российских туристов.