В Северной Корее ждут российских туристов

В КНДР сделают все ради отдыха туристов из России.

Северная Корея является дружественным государством для России, и там очень рады российским туристам.

Жители этой страны гостеприимны и хорошо относятся к россиянам, сообщила в интервью изданию Lenta.Ru гендиректор туристического оператора «ВостокИнтур», эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Инна Мухина.

По ее словам, корейцы искренне рады видеть путешественников из России, хотя, как известно, эта страна закрыта от всего мира.

Но, несмотря на это, приехав туда, чувствуешь, что ты в гостях у людей, которые тебя ждут и хорошо к тебе относятся.

Корейцы готовы сделать все, лишь россияне были довольны свои отпуском, подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось о том, что с 1 октября туристические визы в Новую Зеландию подорожают на 63%.