Россияне пересядут на рухлядь: как бороться с запретом на въезд в ЕС наших автомобилей

Все пограничные страны ЕС закрыли въезд на свою территорию для машин с российскими номерами. А что делать тем россиянам, которые проживают в Европе и ездят туда на своем авто — получается, они теперь невыездные? По-другому никак: авто грозит конфискация.

В соседней Финляндии нашли выход: перекупщики готовы осмотреть машину с российскими номерами, погрузить на прицеп и доставить через границу. В законе есть лазейки: если автомобиль пересекает пограничный пост не на своих колесах, то конфискация его не коснется.

Ведь, как считают юристы, нет такого закона, который нельзя было бы обойти при желании. Сейчас российские машины еще собираются перегонять из ЕС в Грузию или в Казахстан, где им перебьют номера в местных ГИБДД, а также в Белоруссию, которую это ограничение не затронуло.

Как прогнозируют эксперты, в ближайшее время в РФ может сильно возрасти количество автомобилей с номерами СНГ.

«Что касается жителей Эстонии, которые по паспорту граждане России, то у них давно уже эстонские номера. Все заранее подсуетились, знали, к чему идет. Но есть многомиллионный Питер под боком, который приезжал к нам на собственные дачи на своих автомобилях каждые выходные. Вот их такое ограничение затрагивает напрямую», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» житель Нарвы Андрес Вальме.

По его словам, в основе этих распоряжений лежит не только политическая, но и экономическая составляющая.

«В Эстонии налоги увеличиваются, цены увеличиваются, жизнь дорожает. Нужно как-то пополнять казну. Граждане возмущаются: почему приезжающие на своих машинах с номерами РФ россияне ничего не платят в бюджет, при этом используют наши дороги и инфраструктуру? Поэтому многие местные восприняли этот закон даже с воодушевлением, если честно», — отметил наш собеседник.

Вальме добавил, что многие россияне, которые собираются в отпуск в ближайшее время, планируют приобрести на время «помойную тачку» примерно за 500 евро. Они планируют пересечь государственную границу в Ивангороде на своих двоих, а затем пересесть на «правильный» автотранспорт.

Ранее сообщалось, что в Финляндии вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.