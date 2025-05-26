Россияне перестали покупать куклы Барби

Игрушки по мультфильмам пользуются популярностью лишь ограниченный период времени, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Так она ответила на вопрос об интересе покупателей к куклам Барби, Братц, Винкс, Монстр хай и др.

Наибольший интерес к ним наблюдается в дни премьер, отметила эксперт.

Лишь немногие из них становятся «вечнозелеными брендами», обеспечивая игрушкам, выпущенным под их франшизами, долговременный спрос, пояснила Цицулина.

В настоящее время россияне предпочитают покупать куклы Братц и Винкс, остальные куклы особым спросом не пользуются.

Ранее была названа причина странной популярности игрушек Лабубу.