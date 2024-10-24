Россияне подверглись нападению в турецком отеле

По предварительным данным, нападение произошло в отеле города Гечек. Граждане РФ рассказали, что подверглись нападению со стороны неизвестных лиц. Россияне пострадали и обратились за помощью в медучреждение. После этого связались с турецкой полиции.

Дипломаты отметили, что находятся в контакте с россиянами, пока полиция проводит расследование. В том числе Генконсульство проследит, чтобы права граждан соблюдались и со стороны местных правоохранительных органов.

Ряд Telegram-каналов сообщал, что нападение на россиян произошло в отеле Rixos Premium Göcek. По некоторым данным, потерпевшие могли попасть в драку с местными. Однако эту информацию и другие подробности выяснят компетентные органы.

Ранее сообщалось, что в Турции перевернулся автобус с россиянами.