Россияне посмеялись над Лазаревой после заявления о разводе с супругом

Актриса и ведущая Татьяна Лазарева* объявила, что разводится с шоуменом Михаилом Шацем*. Пользователи Сети посмеялись над беглянкой и посоветовали ей проверить голову, сообщает издание «Утро.ру» .

Ведущая периодически высказывается резко в адрес России и жителей, а также новых законов. Последний раз ее возмутило, что власти решили изымать имущество людей за распространение фейков об армии РФ. Реакция Лазаревой не стала неожиданностью: как и у многих звезд за границей у нее, как полагают, есть российская недвижимость. Квартиры и дома сдают, а получают деньги уже за бугром.

Больше всего россиян удивило другое заявление Лазаревой. Она объявила, что разводится с Шацем. При этом новость восприняли с сомнением: такая же информация появлялась в 2016 году, когда актриса уехала в Испанию с детьми, а Шац остался в РФ.

В Сети предположили, что Лазарева увлеклась горячительными напитками, либо имеет проблемы с головой. Якобы им преподнесли старую новость как новую, что не является показателем нормального функционирования мозга.

Ранее сообщалось, что Собчак раскритиковала песню и клип Дронова.

*признаны иностранными агентами в РФ по решению Минюста.