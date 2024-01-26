Собчак раскритиковала новое творчество SHAMANа

Рифмы в песне Дронова «Живой – герой – судьбой» прозвучали для Собчак по-детски и слишком абстрактно. Хотя герой в клипе поет о людях, которые сражаются за правду, для блондинки такой смысл оказался двояким. Она отметила, что в песне нет конкретики, что сбивает с толку в нынешних реалиях.

Сюжет показался Ксении Собчак таким же пресным, как и текст песни.

«Дорогой SHAMAN! Мы рассчитывали, конечно, на более конкретные примеры, имена и фамилии. Ну или хотя бы сферу деятельности», – высказалась Ксения Анатольевна.

Вспомнила скандалистка и клип исполнителя, где Дронов выступает в кожаном образе с повязкой на рукаве. При этом по странному совпадению клип вышел в день рождения Адольфа Гитлера. Хотя тогда у людей были определенные мысли, в новом творчестве, как считает ведущая, не вспоминается ни о чем конкретном.

Ранее сообщалось, что Андрей Разин проклял артистов, кто поет принадлежащие ему песни. В списке обидчиков оказался SHAMAN.