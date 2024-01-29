Россияне потребовали наказать Волочкову за пляски с флагом страны

Поклонники возмутились поведением балерины Анастасии Волочковой и теперь требуют привлечь ее к ответственности. Всему виной пляски с российским триколором, пишет издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети.

В одном из шоу бывшая звезда Большого театра обернулась российским флагом, а затем водрузилась на руки мужчин, которые носили по сцене. Это зрелище негативно оценили некоторые поклонники, которые увидели кадры в личном блоге звезды.

Пользователи интерпретировали пляски с российским флагом как его осквернение. Произошедшее назвали надругательством, а некоторые даже отметили под постом главу ЛБИ Екатерину Мизулину.

По мнению возмущенных россиян, звезда опозорила русский балет и главный государственный символ. При этом за такое могут наказать и по статье УК РФ об осквернении флага страны. Это наказывается обязательными работами и сроком до года.

Ранее сообщалось, что супруга Джигурды повела себя как идеальная супруга после скандала мужа с Волочковой.