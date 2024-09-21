Россияне пожаловались на плохое самочувствие после переезда в новые квартиры

53% россиян пожаловались на плохое самочувствие после переезда в новые квартиры, сообщает РБК.

23% опрошенных признались, что после переезда в новостройки стали более раздражительными. 11% участников опроса заявили, что у них началась бессонница.

8% опрошенных сказали, что после переезда их стали беспокоить головные боли. Еще 8% пожаловались на утомляемость и снижение работоспособности.

3% респондентов сообщили, что после смены места жительства их мучают кошмары.

47% опрошенных заявили, что не заметили никаких изменений в самочувствии.

В опросе приняли участие более 1500 жителей России в возрасте старше 18 лет.

Исследование провели Центр медицины сна Университетской клиники МГУ им. Ломоносова и ассоциация экспертов в области звукоизоляции «Росизол».

Ранее сообщалось о том, что жителям аварийных домов в Богородском округе вручат ключи от новых квартир.