Россияне признались, что их больше всего бесит в новогоднюю ночь

Согласно опросу SuperJob, проведенному для РИА Новости, в новогоднюю ночь женщин в России больше всего раздражают салюты, а мужчин — скучные телепередачи.

Поведение пьяных людей, будь то знакомые или случайные прохожие, вызывает раздражение у 8% россиян. Однообразие телеэфира в новогоднюю ночь навевает скуку на 6% граждан, причём мужчин среди них больше, чем женщин (8% против 3%). 2% россиян не нравится ажиотаж в магазинах.

Один процент опрошенных аналитиками людей беспокоится из-за переедания и недостатка сна, вызванного нарушенным распорядком дня. Еще один процент испытывает чувство одиночества. Кроме того, один из ста сожалеет о быстротечности праздника.

«Больше всего во время празднования Нового года россиян раздражают залпы салютов — об этом рассказали 18% опрошенных, причем женщин шум за окнами нервирует в два раза чаще, чем мужчин (25 и 12% соответственно)», — показало исследование мнений.

Каждый пятый (19%) перечислил дополнительные раздражающие факторы: россияне недовольны всеобщей суетой, необходимостью организовывать застолья, усталостью в конце года, навязчивыми открытками и гифками в мессенджерах, а также плохой погодой и другими аспектами.

По данным аналитиков, в новогоднюю ночь 36% россиян (среди них 41% мужчин и 31% женщин) не испытывают раздражения. Это самый высокий показатель спокойствия за последние пять лет.

