Россияне провели ночь в отеле с клопами из-за переноса рейса из Шарм-эль-Шейха в Москву

В Египте россиян заселили в клоповник из-за переноса рейса в Москву на 30 часов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Рейс авиакомпании EgyptAir из Шарм-эль-Шейха в Москву обернулся для российских туристов многочасовым испытанием на прочность, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Самолет MS727, который должен был вылететь 20 декабря в 16:15, был перенесен более чем на сутки — на 21:15 следующего дня. По словам пассажиров, о масштабной задержке они узнали только по прибытии в аэропорт, а представители авиаперевозчика не предоставили внятных объяснений и не озвучили планов по компенсациям. В качестве «решения» проблемы клиентам предложили переночевать в отеле «Rehana hotels and resorts».
Однако вместо отдыха туристы столкнулись с шокирующими условиями. В соцсетях и на туристических форумах появились многочисленные жалобы на антисанитарию: грязное постельное белье, неубранные номера, неисправные санузлы и, что самое критичное, — наличие клопов. Некоторые пассажиры, опасаясь за свое здоровье, были вынуждены за свой счет искать и бронировать альтернативное жилье, что привело к дополнительным финансовым потерям.
EgyptAir пока не реагировала на жалобы туристов.
