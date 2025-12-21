Россияне провели ночь в отеле с клопами из-за переноса рейса из Шарм-эль-Шейха в Москву

Самолет MS727, который должен был вылететь 20 декабря в 16:15, был перенесен более чем на сутки — на 21:15 следующего дня. По словам пассажиров, о масштабной задержке они узнали только по прибытии в аэропорт, а представители авиаперевозчика не предоставили внятных объяснений и не озвучили планов по компенсациям. В качестве «решения» проблемы клиентам предложили переночевать в отеле «Rehana hotels and resorts».

Однако вместо отдыха туристы столкнулись с шокирующими условиями. В соцсетях и на туристических форумах появились многочисленные жалобы на антисанитарию: грязное постельное белье, неубранные номера, неисправные санузлы и, что самое критичное, — наличие клопов. Некоторые пассажиры, опасаясь за свое здоровье, были вынуждены за свой счет искать и бронировать альтернативное жилье, что привело к дополнительным финансовым потерям.

EgyptAir пока не реагировала на жалобы туристов.

