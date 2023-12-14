Россияне пытались призвать Собчак к ответу через Путина, но ведущая нашла оправдание

Во время трансляции прямой линии с российским президентом на экране появился вопрос о наказании для светской львицы.

К Ксении Собчак относятся неоднозначно и многие считают, что блондинка всегда остается безнаказанной за острые слова, свою позицию и действия. Например, россияне до сих пор помнят, как теледива «испарилась» после того, как на участников ее команды завели уголовное дело о вымогательстве. В СМИ сообщали, что журналистка покинула Россию и взяла с собой израильский паспорт.

Вскоре Собчак вернулась и как ни в чем не бывало продолжила заниматься любимым делом в России. Вероятно, некоторые до сих пор помнят это событие.

Как сообщает издание «Утро.ру», на экране во время трансляции за спиной Путина появился вопрос: «когда накажут Ксению Анатольевну за противоправные действия?».

«Никогда. Потому что Ксения Собчак не совершает противоправных действий и никогда не вредила России. И не навредит», – оправдалась ведущая через свои соцсети.

Это не единственный вопрос про Собчак, что был на прямой линии с президентом. Также спрашивали, «сколько еще терпеть Нарусову и ее дочь». Ни один из вопросов не был удостоен ответа, ведь нашлись и куда более остросоциальные темы для обсуждения.

Например, ранее Владимир Владимирович ответил на волнующий россиян вопрос о запрете абортов в частных клиниках.