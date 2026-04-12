Россияне раскачали цены: джимджильбанги Южной Кореи стали заменой русской бани для туристов

Корейские джимджильбаны (бани) перестали быть просто местом для мытья. Теперь это главный туристический магнит, ради которого путешественники из России, США и Таиланда готовы стоять в очередях и переплачивать, пишет «Турпром» . Популярность традиционных бань взлетела до небес благодаря дорамам и соцсетям, а цены для иностранцев выросли в среднем на 20%. Корреспонденты разбирались, что происходит с новым хитом сезона и как попасть в баню без лишнего стресса.

Секрет популярности прост: корейская поп-культура сделала за республику рекламу, которую не купить ни за какие деньги. Когда любимая группа NCT Wish в клипе отдыхает в сауне, щелкая вареные яйца и закручивая полотенца в забавные «овечьи рожки», фанаты по всему миру тут же хотят повторить этот опыт. Данные платформы Klook подтверждают: после выхода очередной дорамы количество бронирований на скраб и сауну выросло на 11%, а в туристических районах Сеула — еще значительнее.

Вот как изменилась ситуация в популярных местах по данным индустрии:

— Centum Spa Land (Пусан): доля иностранцев достигла почти 50%, рост цен на услуги для приезжих с 2023 года составил с 8,7% до 20,2%;

— Бутик-студия Damda (район Хондэ, Сеул): около 40% клиентов теперь иностранцы, популярна уединенная процедура скраба «сешин»;

— Сеть Daiso (Мёндон, Сеул): до 70% покупателей — туристы, продажи «итальянских полотенец» для скраба выросли на 30% во второй половине прошлого года.

Последствия бума ощущаются не только в чеках, но и в очередях. В выходные дни в популярных джимджильбанах центра Сеула скапливается более 300 туристов.

«Раньше иностранцев было нечасто. Теперь, куда бы я ни пошла, везде люди разных национальностей», - отметила любительница местных бань Мин.

Сотрудник одного из комплексов по фамилии Ким подтверждает: место переполнено, гости стоят в очереди, а атмосфера напоминает аэропорт в час пик.

Что все это значит для российского туриста, который тоже хочет испытать на себе знаменитый жар 70-градусной печи и «чистое исцеление» после скраба? Ситуация требует подготовки. Во-первых, стоит определиться с форматом. Большой общественный джимджильбан дает аутентичность и демократичную цену, но гарантирует толпу. Специализированная скраб-студия (вроде Damda или YouLike Spa) обойдется дороже, зато предложит приватность и персонализированный подход. Во-вторых, бронировать визит и особенно процедуры «сешин» нужно заранее — хорошие мастера расписаны на дни вперед через Klook или Naver Booking. В-третьих, можно поискать альтернативы в спальных районах Сеула, подальше от Чонно-гу и Содэмун-гу: там цены ниже, туристов меньше, а атмосфера аутентичнее.

Путешественники делятся впечатлениями. Туристка из Таиланда Катун признается: поначалу было непривычно к жару, но поедание рамена и яиц в общей лаунж-зоне помогло почувствовать себя частью настоящей корейской тусовки. Лесли Патино из Сан-Диего добавляет, что первое время было неловко находиться голой перед незнакомцами, но потом она научилась принимать свое тело и получать удовольствие. Джонатан Ле описывает свои ощущения от 70-градусной печи просто.

«Размеры просто запредельные. Когда потеешь, чувствуешь, что избавляешься от стресса. Тепло расслабляет», — описывает свои ощущения Джонатан Ле.

Тренд на джимджильбаны — яркий пример того, как современный туризм жаждет не постановочных фото у достопримечательностей, а погружения в повседневные ритуалы другой культуры. Корея упаковала свой бытовой опыт в эффектный контент и теперь пожинает плоды. Туристам остается лишь смириться: за аутентичность приходится платить и отвоевывать место в очереди. Иногда буквально.

