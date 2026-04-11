Удар по международному туризму может повлиять на выбор путешествующих россиян

Зарубежный туризм для россиян за последние годы претерпел кардинальные изменения. После фактического закрытия стран Европы потоки переориентировались на Океанию, Южную и Среднюю Азию, а также Ближний Восток. Однако, как выяснилось, каждое из этих направлений таит в себе скрытые проблемы. Об этом пишет портал «Большой Ростов медиа» .

Турция и Египет, Индия с Гоа, Таиланд и Вьетнам, а также Куба перестали быть привлекательными по целому ряду причин. В последнее время ставка делалась на ближневосточные страны — туда пошли серьезные инвестиции, вплоть до покупки недвижимости. Но события последних дней, по оценкам экспертов, нанесли губительный удар по этому направлению. Ближний Восток теперь воспринимается как зона повышенной опасности, и вернуть доверие туристов в ближайшее время будет крайне сложно.

Что это значит для российских путешественников? Скорее всего, уже предстоящим летом внутренние курорты ожидает аншлаг. Цены, которые и так росли, могут взлететь еще выше. Свободные места, если они еще остались, будут выкупаться по любой цене.

У внутреннего туризма, безусловно, есть перспективы. Однако освоение новых территорий — процесс долгий. По некоторым данным, едва ли не половина черноморского побережья в силу рельефа пока непригодна для цивилизованного отдыха. Чтобы разработать эти зоны, потребуются годы.

Пока же туристам, видимо, придется забыть о серьезных скидках, в том числе о программах раннего бронирования. Остается надеяться, что российская туристическая инфраструктура сможет оперативно подстроиться под резко выросший спрос. Как быстро это произойдет, зависит исключительно от условий, которые государство создаст для бизнеса внутри страны.

