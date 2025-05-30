Россияне рассказали о планировании туристических поездок

Так, согласно данным опроса, 79% соотечественников заранее бронируют жилье, 59% планируют посещение достопримечательностей, тогда как выбор ресторанов (53%) и магазинов (61%) чаще оставляют на момент прибытия.

Анализ стилей планирования выявил три основных типа путешественников:

24% составляют детальный маршрут с почасовой программой.

42% готовят примерный список мест без жесткой привязки ко времени.

21% предпочитают импровизировать на месте.

Молодежь 18-24 лет неожиданно чаще других возрастных групп (20% против средних 16%) использует традиционные путеводители и журналы. Мужчины также демонстрируют большую приверженность печатным источникам (18%) по сравнению с женщинами (14%).

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