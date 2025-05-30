Россияне рассказали о планировании туристических поездок
Большинство россиян стали тщательнее планировать путешествия
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Российские туристы демонстрируют осознанный подход к организации поездок, показало совместное исследование издательства «Бомбора» и сервиса Авито Путешествия», сообщает «Газета.Ru».
Так, согласно данным опроса, 79% соотечественников заранее бронируют жилье, 59% планируют посещение достопримечательностей, тогда как выбор ресторанов (53%) и магазинов (61%) чаще оставляют на момент прибытия.
Анализ стилей планирования выявил три основных типа путешественников:
- 24% составляют детальный маршрут с почасовой программой.
- 42% готовят примерный список мест без жесткой привязки ко времени.
- 21% предпочитают импровизировать на месте.
Молодежь 18-24 лет неожиданно чаще других возрастных групп (20% против средних 16%) использует традиционные путеводители и журналы. Мужчины также демонстрируют большую приверженность печатным источникам (18%) по сравнению с женщинами (14%).
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