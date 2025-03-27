Россияне рассказали про планы на майские праздники

Исследование Отелло (сервиса бронирования отелей от 2ГИС) показало, какие планы у россиян на майские праздники, и куда они стремятся больше всего. Об этом пишет «Газета.Ru».

Больше половины (57%) россиян предпочитают провести праздничные дни в поездках. Многие отправятся с Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, Нижний Новгород и Казань. Некоторые предпочли за границу: Белоруссию, Узбекистан и Турцию.

Большинство россиян, 75%, выбрали отправиться на шашлыки. 41% ответили, что собираются устроить спонтанное путешествие на день-два. 32% выбрали провести время дома, а еще 30% считают, что им подойдет активный отдых на майских праздниках. Например, это катание на велосипеде и квадроциклах.

Более половины россиян (57%) уедут, 30% из них предпочли загородный отдых недалеко от дома. Многие поедут всей семьей, но 38% выбрали поездку с друзьями или возлюбленными.

При этом есть и россияне, которые предпочли путешествия на автомобиле (61%). Поезда и электрички выбрали 33%. На самолетах отправятся 24%.

Ранее россиянам напомнили о правилах поведения на отдыхе в майские праздники.